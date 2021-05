Anche il Liceo Calasanzio tra i partecipanti alla notte nazionale del liceo classico

Il Calasanzio di Carcare partecipa alla notte nazionale del liceo classico.

Giunto alla settima edizione, l’evento culturale che coinvolge i licei classici di tutta Italia, anche quest’anno vedrà tra i suoi partecipanti il Liceo valbormidese.

Data la situazione ancora emergenziale, quest’anno la Notte si svolgerà il 28 maggio online, in diretta dalle 16.00 alle 20.00 sul canale YouTube e Facebook del liceo.

I contributi, realizzati dagli studenti con la collaborazione di alcuni docenti, consisteranno nella lettura e recita di alcuni brani, balletti, l’esecuzione di brani musicali e ricette.

Il tema conduttore sarà “il viaggio” e sarà elaborato in nuclei tematici che procederanno dal greco, al latino e una sezione moderna. Non mancheranno i riferimenti danteschi alla Divina Commedia per la figura di Ulisse come tributo in occasione del settecentenario dalla morte di Dante e, in apertura, una parte dedicata al quattrocentenario del Liceo Classico S.G. Calasanzio.

Le classi coinvolte sono la V Ginnasio, la I,II e III Liceo classico -classe, quest'ultima, che ne ha curato regia, recitazione, costumi e sceneggiatura-. L’organizzazione dell’evento ha impegnato gli studenti dal mese di Novembre e si avvale della collaborazione di MMService per le riprese e di Romolo Gioielli Carcare come unico sponsor.

I video rimarranno sui canali social ufficiali e quindi saranno visibili anche nei giorni seguenti.