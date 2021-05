Dopo circa un anno e mezzo di stop forzato a luglio torna il Balena Festival

Tutti pronti per il ritorno del cetaceo più famoso d’Italia: il Balena Festival è in dirittura di arrivo e con lui un’estate di musica. La rassegna genovese è pronta a riportare in città il meglio della scena musicale nazionale ed emergente con una seconda edizione ancora più rovente e ricca di novità. Si parte il 25 giugno con il Pre-Balena - un appuntamento per scaldare i motori del festival - che vedrà esibirsi Folcast e Farnese, nella speciale cornice dei Giardini Luzzati, una nicchia caratteristica nel cuore del centro storico. Ci ritroveremo a luglio quindi per dare il via ufficialmente al Balena Festival.



Importanti nomi della musica italiana (e non solo!) insieme a promettenti artisti dell’underground, saranno pronti a far ballare - comodamente seduti - il Porto Antico e tutta la città. Ad aprire le danze, a due passi dal mare, sarà Willie Peyote che il 10 luglio darà il via al festival all’Arena del Mare, seguito dai Black Country New Road il 13, Zen Circus il 14, Iosonouncane il 15, Frah Quintale il 16, gli Psicologi il 17 e, a chiudere la rassegna il 18 luglio, saranno i Ministri. Non mancheranno poi gli spazi dedicati alle nuove proposte che apriranno i singoli concerti proponendo al pubblico uno spaccato su quello che è il nuovo panorama emergente.



Otto date da non perdere, dunque, prenderanno vita tra Giardini Luzzati, Arena del Mare e Piazza delle Feste, alcune tra le location più importanti del tessuto turistico cittadino. Dal Pop al Rap fino al Rock: una variegata line-up che accontenterà proprio tutti. La manifestazione, che affida nuovamente la direzione artistica a Luca Pietronave, promotore dell’ormai ultradecennale Mojotic Festival di Sestri Levante, nasce grazie alla collaborazione di Porto Antico di Genova S.p.A. con diverse realtà musicali del territorio: Aluha, Circolo Cane, Pioggia Rossa Dischi e Greenfog Studio. Balena Festival organizzato e diretto da menti giovani e dinamiche porta in città una rinnovata idea di cultura pop, offrendo al pubblico musica e intrattenimento di qualità, in un’ottica di condivisione e aggregazione.