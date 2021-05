Elezioni 2021, Gervasi (LoaNoi): "Al lavoro per una lista civica, anche con chi non si riconosce nella Lega"

"Stiamo portando avanti contatti e colloqui per il progetto di una lista civica con le altre forze presenti sul territorio, comprese quelle che non si riconoscono nel progetto della Lega". Paolo Gervasi, consigliere comunale di minoranza a Loano (lista civica LoaNoi), non si nasconde in vista delle elezioni in programma ad ottobre che decreteranno il nome del nuovo sindaco loanese. Ancora nessuna certezza, ma buone possibilità che il nuovo progetto politico possa andare in porto.

Alla corsa per la successione dell'attuale primo cittadino Luigi Pignocca si è finora iscritta la Lega con la candidatura di Luca Lettieri, una scelta che difficilmente si concretizzerà in una lista che rappresenterà la "tradizionale" coalizione di centrodestra con Carroccio e "Cambiamo", il partito del presidente della Regione Giovanni Toti e del capogruppo regionale Angelo Vaccarezza, loanese doc. Il nome di Lettieri infatti non convince buona parte di quella che è tuttora la maggioranza (oggi spaccata dopo la nascita del Gruppo Misto) di palazzo Doria ed è così che gli scenari in vista delle urne potrebbero davvero subire uno scossone.

Alle elezioni loanesi, inoltre, dovrebbe presentarsi anche il movimento Italia Unita del candidato Francesco Nappi. Proprio quest'ultimo recentemente ha aperto la porta ad una possibile collaborazione con la Lega, chiudendola invece ad altre realtà quali "Cambiamo", Pd e LoaNoi. Ed è proprio a Nappi che Gervasi ha voluto rivolgersi, in seguito alle dichiarazioni dei giorni scorsi: "La partecipazione è il sale della democrazia. Per cui è un bene per Loano il fatto che sulla scena politica locale nascano nuovi progetti con l'intento di migliorare la nostra città - ha fatto sapere l'esponente di LoaNoi - Vorrei tranquillizzare il dottor Nappi sul fatto che non è mai stato (né lo sarà) nelle nostre intenzioni coinvolgerlo in alcuna nostra iniziativa (proprio perché non abbiamo nulla in comune). Nonostante ciò, i nostri consiglieri comunali sono a disposizione per l'autenticazione delle firme a sostegno della presentazione della lista del MIU alle prossime elezioni comunali".

Un gesto di fair play per aprire una campagna elettorale che si preannuncia caldissima e non solo perche si svolgerà in estate.