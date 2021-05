Albenga, amministrazione e SAT vanno incontro ai cittadini e agli utenti delle seconde case: consegna straordinaria delle chiavi

Riparte la distribuzione delle chiavi per aprire le campane della raccolta differenziata ad Albenga.

L’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con la SAT, con l’approssimarsi della stagione estiva, ha deciso ancora una volta di andare incontro alle esigenze degli utenti, in particolare ai proprietari di seconde case, ma anche ai cittadini che ancora non si sono riusciti a ritirare le chiavi necessarie per effettuare correttamente la raccolta differenziata.

La consegna avverrà a partire da martedì 1 giugno presso l’ufficio sito al piano terra del Palazzo Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà, 1. Lo sportello sarà aperto secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.

Afferma l’assessore Gianni Pollio: “Abbiamo deciso di riattivare, presso il Palazzo Ester Siccardi, lo sportello per la consegna delle chiavi per accedere alle campane per la differenziata al fine di agevolare i proprietari di seconde case. Naturalmente di quest’occasione potranno beneficiare anche i cittadini ingauni che ancora non si sono dotati delle chiavi e che, in questo modo, non dovranno recarsi a ritirarle presso l’ex caserma Turinetto, dove, comunque rimane sempre attivo il Centro di Raccolta e gli uffici informativi della SAT. Presso lo sportello sarà inoltre possibile, per coloro che non lo hanno ancora fatto, regolarizzare la propria posizione Tari senza incorrere in sanzioni aggiuntive”.

Conclude l’assessore Pollio: “Ringrazio gli uffici SAT, l’ufficio ambiente del Comune di Albenga e lo sportello del cittadino per la collaborazione e disponibilità continua. Mi rivolgo infine ai cittadini invitandoli ancora una volta a effettuare la raccolta differenziata nella maniera corretta e a rispettare le regole del buon vivere civile avendo rispetto per l’ambiente e per gli altri”.

Con l’occasione si ricorda che è sempre attivo il Centro di Raccolta Comunale di Albenga nell’ex Caserma Aldo Turinetto, Strada Statale 58,2. Il Comune ribadisce di non voler penalizzare né vessare alcun cittadino e li invita a rivolgersi e visitare il Centro Raccolta anche solo per delucidazioni ed informazioni sulla raccolta differenziata e sul rispetto delle regole del vivere civile.

Al seguente link tutte le informazioni utili sul tema raccolta differenziata: https://www.satservizi.org/comune/albenga/