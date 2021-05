Ospedale Albenga, Tomatis (FdI): "Chiesta convocazione della commissione sanità in Regione"

"Dalle parole ai fatti: chiesta la convocazione della commissione sanità in Regione sull'ospedale di Albenga". Ad annunciare è il consigliere comunale di minoranza di Fratelli d'Italia Roberto Tomatis.

"Un tema importante quello della riapertura del Punto di primo intervento e del potenziamento dei reparti dell'ospedale S. M. Misericordia sul quale si dibatte da tempo sia all'interno delle varie forze politiche che nella comunità albenganese. Oggetto di proposte dei vari partiti, sia di minoranza che della stessa maggioranza, ha finalmente trovato un punto di equilibrio e di unità nell'ultimo consiglio comunale" spiega Tomatis.

"In data 24 maggio in consiglio comunale abbiamo approvato all'unanimità un ordine del giorno per richiedere la riapertura del Punto di primo intervento e il potenziamento di alcuni reparti dell'Ospedale di Albenga. A seguito di questo, per l'importanza del tema e conscio che l'approvazione unitaria rendeva più forte la nostra voce, mi sono subito attivato presso il nostro capogruppo di Fratelli d'Italia in regione Stefano Balleari affinché, recependo questo ordine del giorno del nostro comune, portasse questa istanza in discussione in regione. Il nostro capogruppo, che ringrazio, ha subito avanzato una richiesta per la convocazione della Commissione Sanità regionale affinché sia possibile approfondire in quella sede la tematica relativa al Punto di primo intervento ingauno. Noi ci siamo mossi" il consigliere comunale neo esponente del partito di Giorgia Meloni.

"Non serve ora che anche le altre forze politiche si attivino presso i loro referenti in regione, la macchina l’abbiamo accesa noi Fratelli d’Italia e possiamo guidarla tutti, affinché questa richiesta passi dai proclami giornalistici ai fatti concreti. Siamo alle porte della stagione estiva, quando ai residenti del comprensorio si aggiungono migliaia di turisti e con una viabilità assai problematica diventa davvero una corsa ad ostacoli doversi rivolgere al Santa Corona e di conseguenza farebbe davvero la differenza avere un Punto di primo intervento aperto ed efficiente. Attendiamo fiduciosi che questa richiesta di un intero consiglio comunale venga discussa e accolta” conclude Tomatis.