Coronavirus, 88 nuovi casi registrati ma migliorano tutti gli indicatori a livello regionale

Sono 82 i nuovi positivi al Covid-19 oggi nella nostra regione, a fronte non solo di di 4.260 tamponi molecolari e 2.271 test antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore.

Il numero però, come sottolinea Regione Liguria in una nota di accompagnamento al bollettino, è comprensivo di 44 tamponi effettuati nel mese di marzo da un laboratorio privato. Questa è la ragione anche del lieve incremento dell’incidenza in provincia di Genova, ma "dal momento che sono temporalmente riferiti ai mesi scorsi, non influiranno sulla valutazione ministeriale della Liguria nel prossimo report".

In provincia di Imperia i nuovi positivi sono 4, a Savona sono 14, 54 complessivamente nell'Asl3 e nell'Asl 4 tra area metropolitana di Genova e Tigullio, 5 a La Spezia.

Anche quest'oggi un solo decesso segnalato, avvenuto all'ospedale Villa Scassi.

DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.287.634 (+4.260)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 321.151 (+2.271)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.677 (+82)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.788 (-74)

Casi per provincia di residenza

Imperia 278 (-20)

Savona 389 (-6)

Genova 1.543 (-26)

La Spezia 402 (-22)

Residenti fuori regione o estero 69 (+1)

Altro o in fase di verifica 107 (-1)

Totale 2.788 (-74)

Ospedalizzati: 150 (-13); 33 (-4) in terapia intensiva

Asl 1 - 27 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 30 (-2); 6 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 29 (-2); 11 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 14 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - nessun ricoverato

Asl 3 - 26 (-3); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 5 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 19 (-); 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.064 (-42)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 95.571 (+155)

Deceduti: 4.318 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 352 (-80)

Asl 2 - 167 (+16)

Asl 3 - 622 (+10)

Asl 4 - 82 (-30)

Asl 5 - 293 (-49)

Totale - 1.516 (-133)

Dati vaccinazioni 29/05/2021 alle ore 16

Consegnati (fonte governativa): 974.550

Somministrati: 937.799

Percentuale: 96%