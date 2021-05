Scontro tra un camper e un'autovettura nel primo pomeriggio odierno sulla provinciale 16 che collega Osiglia al Colle del Melogno.

Ad avere la peggio nell'impatto, avvenuto per cause non ben accertate, l'autista dell'auto di 77 anni trasportato dai volontari della Croce Rossa di Millesimo col supporto dell'automedica del 118 in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo e i carabinieri per i rilievi del caso.