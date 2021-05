Varazze, effettuano furti nelle auto in sosta agli autogrill grazie agli jammer: arrestati dalla polizia stradale

Rubano nelle auto in sosta agli autogrill ma la polizia stradale di Genova li ha arrestati per furto aggravato.

Ad essere fermati sei soggetti per usavano jammer, disturbatori di frequenze per evitare che si potessero chiudere i bagagliai e per poter rubare così valigie e oggetti nelle macchine parcheggiate.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Savona, erano partite dopo un furto in un'area di servizio di Varazze e secondo quanto ricostruito dagli investigatori i furti avvenivano dopo aver pedinato all'interno degli autogrill le vittime e poi utilizzando lo strumento veniva fatta razzia nei mezzi.