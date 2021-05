Il tuo 'beauty case per mare' è pronto?

Per avere vacanze perfette è essenziale essere rilassati! Ciò significa che non hai troppi imprevisti, quindi puoi iniziare con qualcosa che puoi controllare: il tuo bagaglio e quindi il tuo beauty case “marino”. Ti aiutiamo a fare la lista di cosmetici che puoi adattare al tuo piacimento, per assicurarti di non dimenticare nulla a casa e goderti i tuoi prodotti preferiti al mare!

L'acqua salata e il sole “cocente” non sono i migliori amici della pelle e dei capelli. Ma “puoi andare d'accordo” con essi, se ricorri ai prodotti di protezione. Prepara il tuo beauty case, avendo come supporto l'elenco sottostante:

Prodotti per la protezione solare

Gli specialisti makeup.it/brand/24147/ raccomandano di portare con sé la crema per viso con effetto idratante e anti-età e la crema per corpo con SPF - almeno 30. In caso contrario, utilizzare un unico prodotto sia per viso che per corpo con SPF da 30 a 50, a seconda di quanto tempo prevedi di essere al sole.



Olio abbronzante

Coloro che lo vogliono più velocemente ottenere la bella abbronzatura “rossastra” - ne hanno bisogno. Di solito questi oli hanno un SPF non troppo alto (8-12), ma abbastanza da non “bruciare” i carotenoidi per ottenere la bella abbronzatura. Combinali insieme: applica olio abbronzante sui piedi e completa protezione sulle spalle. Potresti usare l'olio di cocco per questo scopo.





Prodotti dopo sole

Porta di più con te.

1. Pantenolo - in caso di gravi ustioni o intenso arrossamento della pelle.

2. Gel di aloe vera - per un'idratazione rapida e profonda.

3. Crema doposole con vitamine A, E, pantenolo e complesso lenitivo - per il recupero.

Dopo la doccia, applicare il pantenolo sulle zone arrossate del corpo. Quindi usa il gel di aloe vera. Se la sensazione di pelle secca non scompare, applicare la crema doposole.

Ripetere la procedura prima di coricarti in modo da non avere la pelle “squamosa” nei primi giorni quando torni dal mare.

Maschera viso idratante

Usa una maschera con acido ialuronico, ma non di tessuto - non necessita risciacquo, “raffredda” e rinfresca perfettamente in caso di ustioni ed elimina gli arrossamenti.



Crema viso, da notte

Utilizzare durante la notte siero idratante con acido ialuronico o qualsiasi crema con effetto idratante intensivo. Puoi utilizzare entrambi i prodotti.



Maschera rigenerante per capelli

Per non parlare di shampoo e balsamo. Aggiungi ad essi la maschera, che si risciacqua o no. Ti aiuterà a non tornare con capelli “bruciati”, “spenti” e secchi a causa dei raggi cocenti del sole e dell'acqua salata. Ovviamente non dimenticare di coprirti la testa. Prima di uscire in spiaggia, potresti applicare un po' di olio protettivo sui tuoi capelli. Inoltre, applica la maschera per capelli dalle punte fino a metà lunghezza, quindi non avrai radici grasse e l'acconciatura manterrà la sua freschezza più a lungo.



Spray, che facilita la pettinabilità

Questo prodotto si trova in qualsiasi serie di prodotti per la cura dei capelli. Spruzza sui capelli umidi e pettinare con cura partendo dalle punte e avanzando gradualmente verso le radici.



Protezione contorno occhi e labbra

Dai la preferenza alla crema per la cura della pelle contorno occhi e labbra: può essere applicata sia di giorno che di sera. Se non ne hai trovato il prodotto adatto, applica il balsamo idratante o il lucidalabbra e sul contorno occhi - la crema solare e la sera - la crema idratante. Non dimenticare di indossare gli occhiali da sole.

Acqua micellare

Rimuovi il trucco solo con acqua micellare: con delicatezza e attenzione. Il tonico e il latte detergente potrebbero seccare e disidratare la pelle.



Ricordati di mettere nel tuo beauty case per mare anche il buonumore!



Speriamo che la nostra lista di “must haves” vi aiuterà nelle vacanze e tornerete belli e riposati!