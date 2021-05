Pieve di Teco, domani ritorna il mercatino dell'antiquariato. Alessandri: "Il Comune lavora senza sosta per far ripartire il turismo e l'economia. Puntiamo anche all'Expo Valle Arroscia"

Dopo lo stop imposto per le restrizioni anti-covid a Pieve di Teco ritorna il Mercatino dell’antiquariato. Domani dalle 8 fino al tardo pomeriggio sotto gli storici portici, ma anche a piazza Cavour e piazza Carenzi, si potranno ammirare e acquistare mobili di tutti i tipi, articoli vintage, bigiotteria e tanti altri oggetti di pregio.

Saranno presenti decine e decine di espositori provenienti da tutta la Liguria, Piemonte e anche dalla Francia. Questo è un appuntamento storico per il territorio. Da anni infatti, in molti lo visitano in cerca di affari e particolarità. Il mercatino antiquario si aggiunge alla lunga tradizione delle ricche fiere che si svolgono nel comune di Pieve di Teco e in generale nell’alta Valle Arroscia.

L’appuntamento di domani rappresenta quindi, un’opportunità per i visitatori e per l’economia del comprensorio che come cornice ha la meravigliosa architettura dei portici medievali del centro storico e gli angoli più suggestivi del comune. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale. Per l’occasione l’intera comunità pievese si è messa in moto per accogliere al meglio i turisti e i visitatori. In zona infatti sono presenti due ristoranti, tre bar e vari negozi di alimentari che domani saranno aperti al pubblico per permettere la consumazione di piatti gastronomici.