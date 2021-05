Loano 2021, anche il Gruppo PD risponde presente: "Aperti al confronto e ad un progetto basato su idee utili per la città"

"Continueremo a lavorare nell'interesse della nostra Loano con priorità al lavoro, alla tutela dell'ambiente, alla pulizia e al turismo, senza tralasciare l'artigianato e l'agricoltura, ponendo particolare attenzione al mondo giovanile e al sociale". Roberto Franco e Giulia Tassara, esponenti di minoranza del Consiglio comunale loanese in forza al Gruppo PD - "Da sempre per Loano", confermano la loro volontà di affrontare una nuova avventura in vista delle prossime elezioni comunali.

"In questo particolare momento c'è bisogno di strategie che convergano verso l'interesse della città - proseguono - un interesse anche condiviso assieme ad altri, preferibile ad una litigiosità pretestuosa. Siamo disponibili ad un progetto non basato su una persona, ma su idee e qui ci ripetiamo: idee utili che traguardino oltre al momento di fragilità congiunturale e che siano utili per la nostra Loano. In sintesi: siamo aperti al confronto più che allo scontro, che spesso non serve a nessuno".

Un'apertura, quella dei consiglieri loanesi del PD, che arriva al termine di cinque anni di attività sui banchi della minoranza iniziati dal consigliere Gianni Siccardi al quale poi è subentrato Roberto Franco: "A lui va il nostro ringraziamento, ha fatto molto per Loano e tra i nostri compiti c'è anche quello di portare avanti il suo lavoro".