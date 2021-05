Alassio piange la scomparsa di Giancarlo Bignami

Lutto ad Alassio per la scomparsa di Giancarlo Bignami, figura molto nota nella città del Muretto. Aveva 81 anni. Fu il falegname del mobilificio Melgrati, a cominciare dagli anni 50/60.

Successivamente, negli anni 80, gestì con il fratello Angelo la notissima Latteria Svizzera, famosa per l'ottimo gelato. Poi tornò a lavorare come falegname per conto proprio. Andato in pensione divenne diacono della parrocchia di Sant'Ambrogio e fece parte della Confraternita di Santa Caterina. Era il marito di Lella, conosciuta come Esterina dal nome del nota merceria di via L. Da Vinci ormai chiusa.

I funerali saranno celebrati nella parrocchia di Sant'Ambrogio ad Alassio domani, lunedì 31 Maggio, alle 10.30. Nella medesima chiesa si terrà il Rosario questa sera, domenica 30 Maggio, alle ore 20.30.

Giancarlo Bignami lascia i figli, Francesco e Antonella, e i nipoti.