Soccorsi mobilitati questa notte a Savona. Un'automobile ha colpito un palo dell'illuminazione pubblica per cause ancora in via di accertamento.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Savona. L'incidente si è verificato in via Nizza, poco dopo lo stabilimento balneare Lido dei Pini.

Il lampione pericolante è stato messo in sicurezza dai pompieri mediante un abbattimento controllato.