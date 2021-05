Ceriale, stop alla balneazione in mare dalla spiaggia 'Acque Basse' fino ai bagni 'Tempo d’Estate'

Divieto temporaneo di balneazione per un tratto di litorale a Ceriale. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Luigi Romano.

Il provvedimento si è reso necessario per quanto riguarda lo specchio acqueo che si estende dalla Spiaggia libera attrezzata 'Acque Basse' allo stabilimento balneare 'Tempo d’Estate', in seguito all'intasamento di un tubo della pubblica fognatura che ha sversato nel Rio largo che sfocia in mare.

Nonostante gli operatori di Servizi Ambientali si siano imediatamente attivati per sanare il guasto, le analisi di routine di Arpal (effettuate lo scorso 25 maggio) hanno evidenziato un'esito sfavorevole relativamente ai campioni d'acqua prelevati. Per tale motivo, la balneazione nella zona interessata è stata vietata in via precauzionale.