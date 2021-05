Sassello, scontro tra due moto: intervento dell'elisoccorso

L'impatto ha causato serie conseguenze per uno dei motociclisti, vittima di un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria, inoltre è stato richiesto l'ausilio dell'elisoccorso: per l'occasione è intervenuto Charlie Echo, elicottero del servizio sanitario piemontese, in quanto sia Grifo che Drago erano già impegnati su altri interventi.