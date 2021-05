Anpi Vado Ligure, il 5 giugno la presentazione del libro "Affondate le Navi" sulla storia dell'Ammiraglio Enrico Roni

La sezione A.N.P.I. di Vado Ligure, con il patrocinio del Comune di Vado, dell’Assemblea Legislativa della Regione Liguria e dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, ha organizzato per sabato 5 giugno, alle 9.30, presso il giardino di Villa Groppallo di Vado Ligure l’incontro dedicato a “le forze armate nella Lotta di Liberazione”, con la presentazione del libro “Affondate le navi. 9 settembre 1943, la scelta del Comandante Roni salva il porto di Savona” di Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice.

Sarà Gad Lerner, scrittore e giornalista curatore insieme a Laura Gnocchi del progetto “Noi partigiani” per ANPI nazionale, a concludere i lavori dell’incontro.

Una storia poco nota quella raccontata nel libro della Alfonso, scritta in collaborazione con il Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

Il libro sarà presentato nel corso dei lavori, moderati dal giornalista e scrittore Pierpaolo Cervone, con la partecipazione dell’ammiraglio Stefano Vignani (in videoconferenza) che illustrerà il ruolo delle Capitanerie di Porto durante la Resistenza e il professor Paolo Pezzino, storico e presidente dell'istituto Parri, che darà un inquadramento generale alla partecipazione delle forze armate alla lotta di Liberazione, mentre la conclusione, come si è detto, è affidata a Gad Lerner.

Un’occasione per approfondire “l’altra Resistenza”, quella dei militari, come la definì Alessandro Natta, con una storia che riguarda Savona e il suo porto: la scelta dell’allora tenente colonnello Enrico Roni, al comando della Capitaneria di Porto di Savona, che all’alba del 9 settembre 1943 decise di dar seguito ai dettami dell’armistizio breve di Cassibile,e quindi impedire che il naviglio presente nei porti italiani cadesse nelle mani dei tedeschi, permetterà di fatto il salvataggio dello scalo di Savona. Perché, in totale solitudine e senza altre indicazioni che quelle arrivate da Radio Londra, Roni convincerà i comandanti delle navi in grado di navigare ad allontanarsi dalle banchine, mentre le altre seguiranno l’ordine di autoaffondamento.

Il porto resterà così inutilizzabile, e di fatto salvo dai bombardamenti del periodo bellico seguente; Roni, che sapeva di rischiare l’arresto o la fucilazione, si salva e, deciso a non indossare la divisa della RSI , per i due anni seguenti insegnerà matematica all’istituto nautico savonese Leon pancaldo, finché il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale savonese lo richiamerà alla guida del porto.

L’accesso in presenza, per il quale è necessario prenotarsi alla mail anpivado@gmail.com o telefonicamente con il segretario Simone Falco (3496362916), sarà consentito alle prime cinquanta persone prenotate; un collegamento Zoom sarà previsto per tutti gli altri richiedenti.