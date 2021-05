Albissola, riapre il riqualificato Parco Puccio: spazio ad una palestra all'aperto (FOTO)

Il Parco Puccio ad Albissola Marina è stato oggetto nei mesi scorsi di un completo intervento di restyling che lo ha trasformato in una vera e propria palestra all'aperto, ma la sua fruibilità ha dovuto attendere il miglioramento della crisi pandemica, garantendo così uno svolgimento in piena sicurezza delle attività sportive all'aperto.

Tra venerdì e sabato scorso, gli operai della manutenzione del verde, insieme al servizio manutenzione comunale e all’assessore Luigi Silvestro, hanno completato alcuni piccoli interventi di dettaglio, sfalcio erba, pulizia delle strutture e ritocchi vari, il tutto per garantire al meglio la riapertura della nuova struttura. Pertanto da oggi, lunedì 31 maggio, il nuovo Parco riapre al pubblico.

Il Puccio è uno storico giardino di grande qualità naturalistica, di medie dimensioni con una superficie di circa 1160 mq., posto al termine della storica Via Repetto subito dopo Villa Astoria e che rappresenta il limite naturalistico verso ponente della vecchia edificazione di Albissola Marina.

Negli anni, il Parco, a causa del degrado delle sue strutture, aveva perso la sua storica funzione di luogo di relax e di svago per i cittadini.

"Ora, grazie a questo intervento di ristrutturazione, l’Amministrazione comunale, in continuità e a completamento del Piano di Restyling delle Aree Verdi Attrezzate Comunali che ha già visto realizzare negli anni scorsi, le riqualificazioni del Parco Faraggiana e del Giardino del Sole, si è proposta di riqualificare il parco per ampliare il suo utilizzo a più fasce di età e di interesse, introducendo nuovi stimoli, rigenerando la qualità dello spazio, attraverso la sostituzione degli arredi oramai degradati e l’inserimento di usi differenti, ampliando così le possibilità di utilizzo del parco a più generazioni" spiega l'assessore Silvestro.

I lavori di valorizzazione, riqualificazione ambientale e paesaggistica del Parco Puccio, hanno permesso di realizzare un'area per lo sport all'aperto di nuova concezione, dotata di attrezzature sportive per uso esterno, che permettono di allenarsi in sicurezza.

In sintesi l'intervento di restyling ha previsto: l'installazione di una grande struttura “calisthenics” completamente dedicata all’allenamento funzionale e agli esercizi per il corpo libero all’aperto, dotata di spalliere e maniglie per presa, sbarre varie, panca reclinata. A poca distanza, sono stati inseriti 5 attrezzi specifici per l'outdoor fitness. Si tratta di una Fitness Bike per lo sviluppo della muscolatura delle gambe e l’allenamento dell’apparato cardio circolatorio, una Leg Press per tonificare le gambe, con particolare attenzione a quadricipiti, glutei, bicipiti femorali e polpacci, una Chest Press per allenare e tonificare petto, spalle e tricipiti, una Rower per sviluppare i muscoli della schiena, delle spalle e delle braccia ed infine una Twister Station per tonificare gli addominali, la zona lombare e per migliorare la flessibilità.

Tutte queste attrezzature sono semplici da usare e fruibili da chiunque a prescindere dal grado di allenamento, anche grazie a piccoli pannelli informativi collocati sui singoli attrezzi, dotati anche di appositi QR-code, con cui i fruitori potranno accedere gratuitamente a specifici tutorial. L’intera area fitness è stata realizzata garantendo un'adeguata distanza di sicurezza tra una struttura e l'altra. Tra l'area fitness e la struttura calistenica, è stato installato anche un tavolo da ping pong in cemento.

A completamento del nuovo playground, la vecchia piastra in cemento all’interno del Parco è stata trasformata, mantenendone la forma, in una deck in legno composito, adatta alla meditazione, alla ginnastica, allo stretching e allo yoga. Ed ancora, l'originario volume dei servizi igienici, è stato interamente ristrutturato e ritinteggiato con una pittura murale ad effetto mimetico (camouflage) per dargli risalto e maggior carattere; mentre in una sua parte è stato ricavata una nicchia con mensole per ospitare in un futuro, speriamo molto prossimo, una piccola bibliotca pubblica per lo scambio libri (book sharing).

Inoltre, i lavori di riqualificazione, hanno previsto anche la sostituzione di tutti gli arredi urbani esistenti e degradati. Oltre a nuove sedute “tradizionali”, sono state inserite tra il verde, anche alcune piccole casette, delle “nicchie” dove potersi sedere per rilassarsi o per leggere un libro, protetti e all'ombra; si tratta di piccoli elementi iconici, che diventeranno una di immagine di riferimento del parco stesso. Sono stati rimessi completamente a nuovo anche gli impianti elettrici e della pubblica illuminazione, ripristinato l’impianto di irrigazione, installato un nuovo impianto di videosorveglianza sia per l’interno che per l’ingresso dell’area, eseguito il restauro dello storico cancello d'ingresso, dotandolo anche di sistema automatizzato di apertura/chiusura, realizzata una nuova una rampa di accesso per i disabili.

Infine, l'aiuola posta davanti all'ingresso del parco, è stata oggetto di restyling, con l'inserimento di alcuni cactus di ceramica artistica albissolese, dotati di una piccola illuminazione a led, rafforzando così da un lato l’immagine di ingresso del Parco Puccio sulla storica Via Repetto e dall’altro lato promuovere la tradizione locale della lavorazione della ceramica artistica e artigianale identitaria della nostra cittadina.

"Con questo intervento di valorizzazione e riqualificazione, abbiamo restituito al Parco Puccio la sua funzione di cuore verde pulsante della vita sociale del centro storico, restituendo alla città uno spazio verde attrezzato curato e fruibile a disposizione di tutti, cittadini e vacanzieri. Insomma un altro bel segnale per la nostra Albissola, di ripartenza sociale ed economica, proprio in occasione della oramai prossima riapertura della stagione turistica" ha concluso Luigi Silvestro.