Laigueglia, l'amministrazione a sostegno della cittadinanza: ok dal Consiglio Comunale a un pacchetto di aiuti per cittadini e imprese

Nelle ultime settimane l’amministrazione di Laigueglia ha lavorato ad un importante piano di sostegno per le famiglie e i lavoratori del borgo, approvato oggi, 31 maggio, in Consiglio Comunale.

I punti del piano di sostegno prevedono una serie di riduzioni del 60% dei costi per i residenti nell'anno 2021 dei servizi di refezione scolastica, campo solare e asilo nido; la riduzione sempre del 60% nell'anno in corso per tutte le utenze non domestiche ad eccezione degli stabilimenti balneari, che avranno una riduzione del 10%, e per i residenti; questo oltre ad un investimento di circa 100mila euro per aiuti alle famiglie con sostegno locazione, pagamento utenze e buoni alimentari.

“Un chiaro e concreto segnale quello dell’amministrazione di Laigueglia nei confronti dei cittadini del borgo, alle porte di una tanto attesa ripresa post pandemia - conclude il sindaco Roberto Sasso del Verme - nella speranza di poterci lasciare alle spalle al più presto questo grigio periodo e tornare a rivedere visi sorridenti passeggiando per il nostro meraviglioso borgo”.