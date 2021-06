Diano Marina, si accende la campagna elettorale, Francesco Parrella annuncia la candidatura a sindaco

Francesco Parrella scioglie la riserva e annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Diano Marina, il ocmune capofila del comprensorio dianese che andrà a elezioni il prossimo autunno.



Parrella, attuale comandante della polizia municipale di Alassio e in passato comandante proprio nella città degli aranci, è di fatto il primo candidato ufficiale, anche se è molto probabile quella dell'attuale vice sindaco Cristiano Za Garibaldi, esponente di 'Cambiamo'.



L'annuncio della candidatura di Parrella era attesa da settimane. Non è ancora chiaro da chi sarà composta la compagine che lo sosterrà, ma dovrebbe comprendere quasi certamente 'Diano Riparte' e il Partito Democratico, oltre ad altri schieramenti civici.



"Mi candido a Sindaco di Diano Marina, Diano Gorleri, Diano Calderina, Diano Serreta e Borgo Muratori per far ripartire con coraggio, idee e determinazione la nostra bellissima città". Ha scritto Parrella in un comunicato.

"Nei prossimi 5 anni, con la partecipazione di tutti i cittadini, vorremo sfruttare tutte le opportunità possibili per rendere Diano Marina sempre più bella e vivibile per i suoi abitanti e più attrattiva per i nostri ospiti, così da farla farla tornare ad essere ancor di più un punto di riferimento nel panorama turistico della nostra Regione.

Abbiamo creato un gruppo coeso che corre con il simbolo 'Diano Domani', una lista civica che rappresenterà l’intera città.

Le formazioni civiche e politiche che hanno aderito al nostro progetto hanno scelto di superare la propria appartenenza per vestire con passione i colori della nostra città.

Il nostro partito è Diano Marina e il nostro obiettivo è lavorare insieme ad un grande progetto di rinascita di Diano e delle sue frazioni.

Mettiamo al servizio della nostra comunità tutta la nostra capacità, onestà e competenza, per realizzare un programma di governo cittadino concreto e innovativo che, partendo dalle piccole cose, sappia affrontare soprattutto le grandi sfide che ci attendono, per sviluppare quelle straordinarie potenzialità che ancora non sono state espresse appieno dalle precedenti amministrazioni.

Da candidato Sindaco vi prometto l’entusiasmo e la passione che mi hanno accompagnato in ogni sfida che ho finora affrontato, nella mia vita e nella mia carriera.

Il nostro viaggio inizierà tra pochi giorni con una capillare campagna di ascolto dei cittadini, per recepire le loro necessità e poter fornire le soluzioni più efficaci ai loro bisogni".