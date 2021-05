Trasporti in Liguria, Saccone (FdI): "Palese l'inadeguatezza della rete autostradale, impensabile fare a meno del servizio ferroviario"

"Non possiamo assistere passivamente all'isolamento della nostra regione: è palese l'inadeguatezza della rete autostradale, è impensabile quindi poter fare a meno del servizio ferroviario!" Ad affermarlo è la consigliera Simona Saccone che, in qualità di Capogruppo per FdI, depositerà nell'odierno Consiglio comunale un ordine del giorno che impegni il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso le competenti sedi a livello ministeriale, affinché venga rinegoziato con Trenitalia il contratto di servizio Long Haul, al fine di garantire l’immediato ripristino delle tre coppie di servizi di lunga percorrenza soppressi, nonché l’implementazione del servizio ferroviario InterCity tra Milano/Torino e la riviera di ponente.