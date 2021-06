Nuovo bando del GAL Riviera dei Fiori: investimenti per 450 mila euro a favore dello sviluppo turistico delle aree rurali

"Il progetto – sottolinea Dario Biamonti, coordinatore del GAL – intende favorire lo sviluppo turistico del territorio attraverso l’attivazione di una rete di servizi. La presenza di aziende che operano in questo settore assieme a soggetti pubblici costituisce un elemento che rende più dinamica l’azione a sostegno dell’intero comparto. Il tipo di investimenti previsto riguarda la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole (agriturismo e fattorie didattiche) ed ancora infrastrutture turistiche e ricreative. Il bando è rivolto a partenariati ovvero a raggruppamenti tra pubblico e privati. I progetti finanziabili vanno da 50 a 90 mila euro".

"Le attività finanziabili nel settore extra-agricolo – prosegue Biamonti – sono ospitalità aziendale; attività finalizzate alla divulgazione dei metodi coltivazione e allevamento tradizionale e della vita rurale. I costi ammissibili: adeguamenti igienico-sanitari o tecnologico-funzionali di beni immobili necessari alle esigenze dell’investimento; acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature; investimenti in materiali (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi commerciali). Per quanto concerne le infrastrutture turistico-ricreative sono ammissibili i costi relativi a centri attrezzati per attività sportive, aree attrezzate, piste ciclabili, percorsi escursionistici".