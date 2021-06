Coronavirus: nuovo minimo storico del tasso di positività (0,6%), oggi solo 19 nuovi contagi in regione

Torna a calare il tasso di positività al Covid19 in base ai tamponi analizzati nell'ultimo bollettino diramato dalla Regione, dove si registra il minimo storico del tasso di positività nella nostra regione, a conferma del netto calo della pressione Covid.

Sono infatti 19 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 2.927 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.975 antigenici rapidi), uno ogni 154,05 pari allo 0,6%.

In provincia di Savona sono stati 4 i nuovi contagiati, solamente 2 nell'imperiese, 8 a Genova e 5 nello spezzino. Ancora in calo i ricoverati, sia in regione (-15) che nelle strutture di Asl2 (-2). Un morto segnalato oggi in tutta la Liguria, un 81enne al Villa Scassi di Genova.

Intanto la Liguria continua a vaccinare anche i più giovani: nel secondo ‘Vaccine Day’ aperto ieri in Liguria, gli over 18 hanno aderito entusiasti alla chiamata volontaria per AstraZeneca o Johnson&Johnson, facendo registrare il boom di prenotazioni già alle ore 23, con il J&J che in Asl 1 e in Asl 3 è andato esaurito in meno di un’ora.

Tamponi processati con test molecolare: 1.294.645 (+2.927)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 325.764 (+1.975)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.780 (+19)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.232 (-457)

Casi per provincia di residenza

Imperia 187 (-82)

Savona 322 (-55)

Genova 1.234 (-255)

La Spezia 332 (-51)

Residenti fuori regione o estero 61 (-4)

Altro o in fase di verifica 96 (-10)

Totale 2.232 (-457)

Ospedalizzati: 144 (-15); 30 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 24 (-5); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 30 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 30 (-); 11 (-) in terapia intensiva

Galliera - 14 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 25 (-1); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-2): nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 19 (-4); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 896 (-98)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 96.224 (+475)

Deceduti: 4.324 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 303 (-40)

Asl 2 - 141 (-4)

Asl 3 - 558 (-11)

Asl 4 - 42 (-40)

Asl 5 - 287 (-2)

Totale - 1.428 (-42)

Dati vaccinazioni 31/05/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 994.850

Somministrati: 967.246

Percentuale: 97%