Incidente sulla A10 tra Celle e Varazze: motociclista in codice rosso al Santa Corona

Una moto tamponata da un furgone oggi pomeriggio lungo l'autostrada A10. L'incidente si è verificato nel tratto tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova.

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari della Croce Oro Mare di Albissola oltre alle forze dell'ordine per i rilievi del caso.

A riportare la peggio è stata la persona che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non è in pericolo di vita.

Sul tratto interessato dal sinistro lievi disagi al traffico.