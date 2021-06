Giornata mondiale senza tabacco 2021: dichiarazione della Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Il consumo di tabacco è il principale rischio evitabile per la salute. È la principale causa di cancro prevenibile: il 27 % di tutti i tumori è infatti riconducibile al tabagismo. Con il piano europeo di lotta contro il cancro proponiamo azioni di prevenzione coraggiose e ambiziose per ridurre il consumo di tabacco. Abbiamo fissato un obiettivo molto chiaro: veder crescere in Europa una generazione libera dal tabacco, in cui meno del 5% della popolazione faccia uso di tabacco entro il 2040".

"Si tratterebbe di un cambiamento notevole rispetto all'attuale 25% circa. Ridurre il tabagismo è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Senza il consumo di tabacco, nove casi di cancro del polmone su dieci potrebbero essere evitati. La crisi COVID-19 ha messo in luce la vulnerabilità dei fumatori, che presentano un rischio fino al 50% superiore di sviluppare malattie gravi e di morte a causa del virus, fatto che ha indotto milioni di persone a voler abbandonare il tabacco".

"Ma smettere può essere difficile. Possiamo fare di più per aiutare, ed è proprio questo l'obiettivo della Giornata mondiale senza tabacco di quest'anno: impegnarsi a smettere. Dobbiamo aumentare la motivazione ad abbandonare il tabacco. Smettere di fumare è vantaggioso per tutti a tutte le età, sempre. Dobbiamo alzare in tiro e garantire che la legislazione dell'UE sul tabacco sia applicata in modo più rigoroso, soprattutto per quanto riguarda la vendita ai minori e le campagne per smettere di fumare".

Deve inoltre stare al passo con i nuovi sviluppi ed essere sufficientemente aggiornata per affrontare il flusso infinito di nuovi prodotti del tabacco immessi sul mercato. Tutto ciò è particolarmente importante per proteggere i giovani. Il mio messaggio è semplice: smettere ti salva la vita. È sempre un buon momento per smettere, anche se fumi da sempre".

