I falsi miti sull'allenamento con i pesi

Allenarsi con i pesi è un’attività estremamente benefica ma che è continuamente bersagliata da numerosissime false convinzioni. Per questo oggi cercheremo di capire cosa è vero da cosa non lo è affatto in termini di allenamento con i pesi.

Ogni corpo è diverso e unico

Per prima cosa ci sono una serie di considerazioni da fare che riguardano l’unicità del fisico e degli obiettivi di ogni individuo. In parole semplici un allenamento che va bene per il corpo di Mario potrebbe non esserlo altrettanto per quello di Maria. Allenarsi con i pesi può essere fatto in tantissimi modi e, quindi, potrebbero servirti dei manubri regolabili oppure altri accessori che ti faranno lavorare sulla forza e sulla resistenza muscolare. Sicuramente tra le prime false convinzioni vi è quella per cui i pesi fanno ingrossare il fisico, soprattutto tra le donne.

I pesi fanno ingrossare il corpo

In realtà non è affatto così perché, prima di avere un fisico da body builder ci vogliono tantissime ore di allenamento oltre ad un’alimentazione piuttosto severa e controllata. In realtà sollevando manubri o pesi i muscoli si rinforzano aumentando la densità dei tessuti e, dunque, non diventano così grossi come si potrebbe credere. Quindi i pesi non ci rendono enormi ma, semplicemente, ci aiutano ad aumentare la massa magra a scapito di quella grassa. Con la giusta alimentazione e con una scheda mirata per il nostro corpo i pesi fanno bene a tutto il corpo!

I pesi non eliminano grasso localizzato

Anche questa è una grossa scorrettezza che, tuttavia, ha preso piede grazie al marketing sul fitness che mira a rendere facile il dimagrimento facendo leva sull’insoddisfazione verso il proprio corpo. Certamente gli squat con i pesi concentrano il lavoro sulle gambe ma questo non significa che dimagrirai e tonificherai solo quella zona del corpo. Quando dimagriamo il grasso va via da tutto il corpo ed è praticamente impossibile decidere a monte quale zona vogliamo snellire.

I pesi non servono per dimagrire… meglio fare cardio?

Anche questa è un’affermazione errata che non ha nulla a che fare con il reale risultato che i pesi possono portare. Se l’attività cardio fa bruciare grasso è vero anche che potrebbero esserci metodi più efficaci.

Molto dipende dal fisico e dall’obiettivo di una persona per cui queste considerazioni non sono valide a livello generale. In ogni caso è risaputo che l’allenamento con i carichi permette di perdere peso in modo efficiente perché sfrutta un principio diverso dalla corsa, dal ballo e da tutte le attività cardio muscolari.

La verità è che i pesi come i manubri provoca una sorta di rottura delle fibre muscolari e, per questo, il processo di ricostruzione dura anche nelle ore successive all’allenamento. Il corpo avrà bisogno di energia e calorie che prenderà dal tuo organismo velocizzando il metabolismo.

Ovviamente gli allenamenti cardio sono ottimi per mantenere in salute il corpo e bruciare gli eccessi allenando il cuore ed il sistema circolatorio. In conclusione? L’ideale sarebbe integrarli in un piano personalizzato che miri all’obiettivo specifico e non alle mode del momento.