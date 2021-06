Parco del Beigua, Rossetti e Arboscello (Pd): "Regione convochi enti locali"

"Vista la posizione del Tar - spiega Rossetti - e i rischi che si aprono con l'autorizzazione propedeutica a possibili estrazioni servono percorsi per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente: l'unica strada percorribile è aprire la procedura, prevista per legge, di consultazione dei comuni per l'ampliamento del parco i cui confini devono essere estesi al Monte Tarinè e alle aree interessate alla ricerca. Il comune di Urbe deve essere compreso nel parco e la Regione si assuma la responsabilità di fare ciò che è in suo potere per bloccare questo genere di iniziative in territori in cui l'attività estrattiva non è fattibile. A maggior ragione dopo che il Tar ha rigettato la richiesta di sospendere l'autorizzazione alla ricerca del titanio avanzata dai Comuni del Parco, la politica non deve aspettare che i tribunali risolvano i problemi: ora è il momento della responsabilità delle forze politiche regionali".