Lions Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio consegna prodotti igienizzanti alle scuole

"In tempi di Covid, noi del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio, dopo aver dato la nostra disponibilità anche in precedenti occasioni per venire incontro a giovani, anziani e non vedenti, abbiamo pensato nella ricorrenza del 2 giugno, la Festa della Repubblica, di offrire agli alunni delle classi quinte elementari e della terza media i tricolori che tradizionalmente il Lions riserva loro". Cosi commenta in una nota Antonio Rovere.

La delegazione Lions composta dal presidente pro-tempore Giampaolo Calvi e dal dottor Antonio Rovere, presidente responsabile dei soci e Officer Distrettuale, è stata accolta dalla dirigente scolastica, la dottoressa Maria Rosaria Malagamba e dalla collaboratrice della dirigente, la professoressa Stefania Demartini.

"Memori dell'ottima accoglienza riservata qualche mese fa in occasione di un'latra data importante per il nostro paese, ossia il 4 novembre, quando andammo in visita alla nostra scuola media per donare 150 dispositivi individuali di protezione a base alcolica per la disinfezione delle mani da consegnare a ciascun alunno della scuola spotornese e della sezione staccata di Noli, anche in questa occasione, oltre ai tricolori, abbiamo voluto offrire agli alunni e al personale scolastico diverse confezioni di mascherine coloratissime per rendere questi ultimi giorni di scuola e gli esami finali più piacevoli".

"Sarebbe stato molto bello farlo contattando direttamente gli alunni per spiegare le finalità dell'iniziativa, ci è sembrato più prudente lasciare che questo fosse fatto dagli insegnanti coinvolgendo l'emotività e non solo la parte razionale dei giovani".

"Nell'occasione abbiamo anche consegnato gli attestati da consegnare agli alunni spotornesi e nolesi che hanno partecipato nel novembre scorso al Concorso internazionale Lions 'Un Poster per la Pace' e, visto che la consegna è coincisa con il compleanno della dirigente scolastica, abbiamo anche approfittato per farle i nostri migliori auguri, sperando di avere presto altre occasioni di collaborazione" conclude Rovere.