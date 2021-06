"Rotonda Zonta International": posizionato cartello in viale Martiri della Foce ad Albenga

È stato installato ieri il cartello esplicativo del simbolo Zonta, nell'aiuola adiacente il negozio Decathlon, in Viale Martiri della Foce ad Albenga.

La presidente di Zonta Club Alassio Albenga, Antonella Raimondi commenta: "La posa di questa targa è il completamento della Rotonda con il nostro simbolo, inaugurata nel luglio scorso in occasione dei 100 anni di Zonta International, a compimento del progetto ideato e avviato dalla precedente Presidente Giusy Nalbone. L’emblema proviene dall’idioma Sioux e significa onesto e degno di fiducia".

"Vuole essere un segno della presenza di Zonta sul territorio nel portare avanti l'impegno migliorare la condizione della donna, in tutti i suoi aspetti, attraverso azioni di service e di advocacy. Ringraziamo il comune di Albenga per la collaborazione ed il patrocinio, in particolare l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia e la consigliera delegata alle associazioni Martina Isoleri. Ringraziamo inoltre Coop Liguria per la gentile concessione dell’utilizzo dell’aiuola" conclude la presidente Raimondi.