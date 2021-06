Alassio Drink torna live: finalissima il 14 giugno sulla terrazza dell’Hotel Regina

Alassio Drink torna in modalità live e lo farà per la finalissima dell’edizione 2021, lunedì 14 giugno sulla splendida terrazza dell’Hotel Regina.

Sono una trentina i barman e le barmaid che hanno raccolto il guanto della sfida lanciato anche quest’anno da Leila Mawjee, tra questi anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio.

In particolare questa edizione, ancora una volta ha protagonista l'Amaro Tosolini, l'Infuso artigianale di oltre 15 erbe mediterranee, acquavite Most e purissima acqua delle Alpi affinato in carati di frassino.

“Per ancora pochi giorni è possibile votare il proprio drink preferito sulla pagina fb e instagram @alassiodrink – spiega la stessa Leila – La prima fase del contest prevede infatti che ogni partecipante realizzi un video con la preparazione del proprio cocktail, i video sono postati e il pubblico può votare con il proprio like. Quello che riceverà il maggior numero di voti accederà direttamente alla finale".

Ogni concorrente verrà valutato da una speciale giuria tecnica composta dal celebre bartender internazionale, maestro d’arte e mestieri, Dom Costa, dal giornalista del Corriere della Sera, già giudice del World Class Italy, Marco Cremonesi, dalla scrittrice e food blogger Nadia Toppino (Storie di Cibo), dal Trade Ambassador di Martini &Rossi Adriano Ronco, il barman e scrittore (I sogni in uno shaker) Riccardo Picotto e il barman Aibes Franco Ravera.

I concorrenti si sfideranno in gruppi da 3; il migliore accederà alla fase successiva. Solo quello che avrà ricevuto il maggior numero di like accederà direttamente all’ultimo scontro tra i nove finalisti.

Al vincitore la piastrella firmata sul Muretto di Alassio e un premio degli sponsor Martini&Rossi, Distilleria Bepi Tosolini e Acqua di Alassio.​