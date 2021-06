Marmoreo: l’Associazione Culturale Fischia il Vento ha celebrato l’anniversario della Repubblica

Sotto il titolo “Una rivoluzione morale contro la dittatura della mediocrità”, anche quest’anno l’Associazione Culturale Fischia il Vento ha celebrato l’anniversario della Repubblica a Marmoreo, sul colle che ospita la Stele di Rainer Kriester “Sentinella della Pace”.

La semplice cerimonia, in forma ridotta per le normative anticovid, è stata seguita in diretta FB da oltre cento persone e ripresa sulle diverse piattaforme social.

Il Presidente Giuliano Arnaldi ha scelto questo importante appuntamento per aprire la campagna di tesseramento alla Associazione per gli anni 2021/2022, che terminerà il 30 luglio, dando appuntamento agli iscritti per il giorno 8 settembre, durante il quale si terrà il Congresso della Associazione e il rinnovo degli Organismi Dirigenti.

Arnaldi ha anticipato anche alcune importanti iniziative in corso di realizzazione che saranno presentate proprio l’8 settembre:

- la pubblicazione di un libro dal titolo “Storia viva della Resistenza di Albenga e della 1 Zona Liguria” a cura di Pino Fragalà e Giuliano Arnaldi. Il libro è dedicato alla memoria dell’indimenticato storico Ferruccio Iebole, recentemente scomparso.

- La realizzazione del Museo Virtuale della Resistenza di Albenga e della I zona Liguria. "Su un portale dedicato - dice Arnaldi - saranno postate in modo organico e sistematico tutte le immagini, le testimonianze e le informazioni che costituiscono il Fondo Fragalà- oltre quattromila fotografie, documenti e testimonianze scritte raccolte dall’infaticabile ricercatore che della memoria della Resistenza ha fatto una vera ragione di vita". "Ad ogni episodio significativo - prosegue Arnaldi - corrisponderà una narrazione insieme rigorosa sul piano storico e suggestiva sul piano emozionale, grazie all’utilizzo dei linguaggi tecnologi più innovativi, quali ad esempio le proiezioni olografiche 3d. Il Museo Virtuale sarà accessibile gratuitamente a studenti, insegnanti, Associazioni che ne faranno richiesta".