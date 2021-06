Savona celebra il presidente Pertini: ecco l'opera dedicata al Presidente più amato dagli italiani (FOTO e VIDEO)

Savona, nel giorno della Festa della Repubblica onora la memoria di Sandro Pertini: è stata infatti inaugurata nel pomeriggio odierno, la piazza dedicata al Presidente più amato dagli italiani. Per l'occasione, è stata scoperta anche l'opera realizzata dall'artista Gianni Lucchesi. Il tutto dopo una prima celebrazione che ha coinvolto solo un numero ristretto di giornalisti all'interno della cappella nel vicino ex ospedale San Paolo.

Il monumento, scelto da una commissione giudicatrice nei mesi scorsi, si presenta come una lastra d'acciaio molto sottile, alta 6 metri, di sei tonnellate.

Alla cerimonia ha preso parte, oltre al sindaco Ilaria Caprioglio, anche il presidente della Regione Giovanni Toti. Presenti inoltre diverse autorità politiche e militari del territorio.

"Oggi siamo qua a celebrare gli stessi valori che ci ha insegnato Sandro Pertini tanti anni fa - ha dichiarato il governatore - Perché Sandro Pertini non è stato solo un socialista ma è stato il presidente di tutti gli italiani ed ha incarnato nel modo più semplice quei valori di un tempo in cui tutti ci dobbiamo riconoscere. Pertini è riuscito ad incarnare i valori costituzionali in gesti che potevano essere di persone normali: la solidarietà, la capacità di esprimere i propri talenti, il rigore nei comportamenti. Celebrale Pertini oggi ci deve ricordare quanto vale la libertà, soprattutto in un momento come questo in cui la stiamo riconquistando, un principio di cui lui è sempre stato strenue difensore".

Tornando alla scultura, si tratta di una stele costituita da sei frasi ritenute tra le più emblematiche. E da lì sono state individuate le dieci parole chiave argentate che spiccano sulle altre.

Il disegno infatti risulta essere semplice, essenziale e chiaro come il Presidente: la parte inferiore della lastra è liscia, interrotta soltanto dalla presenza delle iscrizioni; in alto si alleggerisce e presenta una lavorazione a traforo che disegna in sequenza serrata le lettere che vanno a comporre alcune tra le frasi più significative di Pertini, rintracciate fra le sue interviste, i suoi celebri discorsi suoi scritti più noti come ad esempio le lettere composte durante gli anni di prigionia: parole di grandissimo valore, parole spese per la democrazia, per la giustizia, per l'idea, per i giovani, per la libertà, per la cultura. Alcune di esse sono in acciaio grigio lucido e risaltano brillanti e sporgenti rispetto al piano della lamiera.

Dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale dello scorso 11 giugno 2019, la San Paolo s.p.a aveva emesso il bando di concorso per la realizzazione di un'opera in memoria di Pertini.

L'impegno finanziario è stato stimato in 30mila euro di cui 20mila stanziati dalla San Paolo spa e soggetti privati collegati alla ditta e 10mila euro da raccolta fondi effettuata sul conto corrente reso disponibile dalla Società Savonese di Storia Patria. L'ammontare è stato raggiunto, con circa 6mila euro di donazioni da parte dei cittadini e 4.200 euro dal contributo della Fondazione De Mari. Entro il termine fissato il 15 novembre 2019 erano pervenute alla San Paolo dieci candidature.

Era stata quindi concordata, tra San Paolo e il Comune di Savona, una composizione della Giuria di altissima qualità e di livello nazionale composta da Simona Gabrielli, architetto e docente di composizione architettonica ed urbana al Politecnico di Milano, che ha assunto il ruolo di Presidente; Matteo Fochessati, conservatore della Wolfsoniana di Genova, critico e corrispondente de “Il Giornale dell'Arte”; Paolo Pezzino, storico, titolare della cattedra di Storia contemporanea all'Università di Pisa; Alessandra Pioselli, Direttrice dell'Accademia Giacomo Carrara di Bergamo e Francesca Serrati, Direttrice del Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce a Genova.

La Commissione, coadiuvata dall'architetto Paolo Di Donato della San Paolo spa, si era riunita nel maggio del 2020, in quell'occasione è stata selezionata l'opera di Lucchesi.