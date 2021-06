Savona, stop del consiglio comunale durante la pratica sugli ex Mondomarine. I dipendenti: “Atteggiamento snobbista di sindaco e maggioranza. Chiediamo incontro con il candidato Russo”

I lavoratori ex Mondomarine non ci stanno e chiedono un incontro con il candidato sindaco del Pd Marco Russo.

Lo stop al consiglio comunale avvenuto lunedì scorso a causa dell’assenza di tutti i consiglieri di maggioranza e del sindaco Ilaria Caprioglio mentre era in corso la presentazione da parte del capogruppo di Rete a Sinistra Marco Ravera, della mozione sul futuro dei cantieri savonesi che da qualche settimana sono stati dati in concessione ufficialmente a Palumbo Superyachts.

“Negli anni 60 il senatore Nanni Russo aveva visitato i cantieri Campanella e visto l’atteggiamento snobbista che hanno avuto i politici di maggioranza del consiglio comunale, ci rivolgiamo al futuro candidato Marco Russo, nipote proprio del parlamentare savonese” spiega il rappresentante rsu Luca Valente.

“Come dipendenti vorremmo attirare la sua attenzione, a questo punto il lavoro di Marco Ravera e Fabrizio Ferraro non è stato inutile finora, anzi, ma presentando la mozione in consiglio comunale chiedevamo di fare in modo di accelerare le pratiche perché siamo vicini alla soluzione. Finora c’è sempre stata collaborazione con il consiglio, mi sono stupito dell’atteggiamento della maggioranza e del sindaco” ha continuato il rappresentante rsu che ha specificato che questa settimana verrà organizzata un’assemblea sindacale.

“Vogliamo fare un ringraziamento di cuore a Marco Ravera che è sempre stato vicino alla nostra causa, sul finire del suo mandato sta dimostrando serietà e impegno, ha anche passato la nostra situazione in Regione” hanno concluso.