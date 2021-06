Sassello, centauro sbanda e finisce fuori strada in curva: trasportato con l'elisoccorso al Santa Corona

Incidente per un centauro intorno alle 13.30 nei pressi di Sassello, a circa un chilometro dal centro del paese.

L'uomo, per cause non ben accertate, ha perso controllo della sua moto in prossimità di una curva andando a sbandare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi dell'assistenza sanitaria che, per velocizzarne il trasporto al Santa Corona di Pietra Ligure, hanno richiesto l'ausilio dell'elisoccorso Grifo1.

Le sue condizioni non sarebbero gravi dopo aver riportato alcuni traumi al torace, e il motociclista è così stato ricoverato in codice giallo.