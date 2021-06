Schianto sulla provinciale di Carpe: giovane motociclista sbalzato fuori strada

Un secondo incidente nel giro di poche ore, dopo quello verificatosi a Sassello, ha visto coinvolto, sulle strade della nostra provincia, un motociclista.

L'episodio, verificatosi intorno alle 15 a Carpe, frazione di Toirano, ha visto coinvolto un giovane che, dopo essersi scontrato con un'autovettura, è stato sbalzato dalla sella della sua due ruote finendo nel bosco al di sotto della strada.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borghetto, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: ha riportato un forte trauma toracico, ma non è in pericolo di vita.