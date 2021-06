"Sulla Sp4 (via Rembado) all’altezza dell’incrocio con via Sauro, il fondo stradale risulta pesantemente sconnesso con un avvallamento piuttosto importante e pericoloso specie per chi è con un motociclo. La Provincia è stata già informata". A renderlo noto è Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, con un post sul proprio profilo Facebook.