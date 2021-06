Va in caserma a Savona per denunciare lo smarrimento del passaporto, ma su di lui pende un ordine di carcerazione: arrestato

I carabinieri della Stazione di Savona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di Milano, hanno arrestato un 36enne egiziano, le iniziali E.N.H., egiziano domiciliato a Savona, responsabile di diversi reati commessi a partire dal 2010, per i quali dovrà scontare la pena di oltre un anno di reclusione.

L'uomo nella giornata di ieri si è presentato in caserma per formalizzare la denuncia di smarrimento del proprio passaporto egiziano, presentando una fotocopia e dichiarando di non possedere nessun altro documento. In realtà a suo carico, era pendente un ordine di carcerazione emesso nel 2016 dall'Autorità Giudiziaria e mai eseguito.

Probabilmente l’uomo pensava di non essere scoperto, poiché il provvedimento di cattura corrispondeva ad un nominativo diverso da quello dichiarato. Tuttavia l'atteggiamento dell'uomo ha insospettito il militare dell'Arma in servizio alla caserma.

Dopo i necessari accertamenti, il carabinieri ha scoperto con stupore che E.N.H. doveva essere immediatamente tratto in arresto.