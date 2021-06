Finale, al liceo Issel esposta l'arte delle "Emozioni in CAA"

Si chiuderà tra nemmeno una settimana un anno scolastico particolare per tutti gli studenti delle scuole superiori, anche per chi, alla fine, in DAD non c'è mai stato ma ha sempre partecipato alle lezioni in presenza.

Parliamo di quegli studenti con disabilità, esentati dall'obbligo di seguire le lezioni a distanza, che al liceo Issel, assistiti da professori di sostegno ed educatori, hanno continuato a frequentare i banchi e sviluppato un progetto insieme ai compagni di classe che invece seguivano i professori tramite uno schermo.

Il progetto "Emozioni in CAA" (Comunicazione Aumentata Alternativa), ovvero un modo di comunicare differente a quello verbale che comprende Lis, Braille e simboli, ha coinvolto tutti gli studenti durante l'intero anno scolastico, partecipando con modalità differenti alla realizzazione del laboratorio sulle emozioni, utilizzando diversi canali comunicativi e modalità artistiche differenti dando ognuno il proprio contributo.

Ciò ha dato la possibilità agli studenti della scuola di sperimentare vere forme d'inclusione anche durante un anno scolastico difficile ed impegnativo per tutti, producendo una mostra esposta lungo i corridoi al piano terreno del liceo finalese aperta da domani, 3 giugno, alla presenza del sindaco Frascherelli e dell'assessore Bricchetto.