2 giugno, Costa (Noi con l'Italia): "Oggi come nel 1946 servono coraggio, unità e intraprendenza"

"Oggi ricorrono i 75 anni della nascita della nostra Repubblica. Una festa per il Paese che gradualmente sta tornando alla vita. Un anniversario da cui ripartire facendo propri e attualizzando gli ideali che hanno animato i nostri antenati".

È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l'Italia), in occasione delle celebrazioni per i 75 anni della Repubblica italiana.

"La situazione di incertezza che ci aveva accompagnato l’anno scorso in occasione di questa ricorrenza sembra oggi meno drammatica - spiega il sottosegretario - L’avanzamento della campagna vaccinale, il percorso di riaperture delle attività economiche, una forte unità di intenti tra le forze politiche per uscire dall’emergenza sono punti fermi e incoraggianti in un’ottica di ritorno alla normalità".

"Ed è anche grazie al sistema democratico nato dalle Istituzione Repubblicane - ricorda Costa - che oggi possiamo vantare un governo di unità nazionale guidato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, attraverso il sapiente lavoro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

"Mi auguro che il 2 giugno di quest’anno sia il punto di svolta per la ripresa e la rinascita del Paese, come lo fu quello del 1946 nel superare gli orrori del fascismo e del nazismo, della guerra. Così oggi, di fronte ad un’emergenza sociale, sanitaria ed economica causata dalla pandemia che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero, è necessario quel coraggio, quella unità e quella intraprendenza che hanno fatto dell’Italia un Paese libero, democratico ed economicamente forte e solidale" conclude.