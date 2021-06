Elezioni Loano, Nappi (MIU) plaude al fair play di Gervasi (LoaNoi): "Grazie per la disponibilità ad autenticare le nostre firme"

"Ringrazio Paolo Gervasi per la disponibilità mostrata mettendosi a disposizione per la raccolta firme finalizzata alla presentazione della nostra lista, su un punto siamo d'accordo: una competizione democratica nella quale tutti possano concorrere per migliorare la città, che da 20 anni soffre di un monopolio affarista. Non nego che mi farebbe piacere incontrarlo, non certo per eventuali collaborazioni politiche visto che entrambi abbiamo idee differenti, ma per cercare di capire le vere esigenze del nostro paese". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita che ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni di Loano, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi di Paolo Gervasi, attuale consigliere di minoranza di LoaNoi.