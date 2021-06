Festa della Repubblica, Vaccarezza: "In Italia c'è molto da cambiare, ma anche molto da festeggiare" (VIDEO)

"Oggi, 75 anni fa, nasceva l'era Repubblicana: l'Italia sceglieva di uscire da un periodo complicatissimo della sua storia e di entrare in quello che viviamo ancora oggi, dove vorremmo cambiare tante cose, ma siamo in un Paese libero, democratico, dove ci si confronta con tesi diverse e dove si vive una qualità della vita estremamente alta. C'è molto da cambiare, ma anche molto da festeggiare".

Così augura a tutti una buona Festa della Repubblica Angelo Vaccarezza, sottolineando l'importanza di ricordare le ricorrenze legate alla storia del Bel Paese.

Il capogruppo in Consiglio Regionale di "Cambiamo!" si sofferma poi sulla nascita di "Coraggio Italia!" ribadendo come sia interesse del gruppo affermarsi come "la casa dei moderati, un progetto assolutamente inclusivo" che non sia un "pericolo" per il centrodestra ma, anzi, un centro attrattivo "che dialoghi con le persone, si sappia confrontare con la gente".