Lotta al sistema "Nutriscore", il circolo "Finale Tricolore" in piazza per la sensibilizzazione

L'iniziativa, fortemente voluta dal presidente di "Finale Tricolore", Antonio Piccione, ha così visto una totale contestualizzazione dell'azione politica rispetto al tema trattato: " E' un qualcosa che sento particolarmente oltre alle quattro battaglie portate avanti dal partito - spiega Piccione - Riteniamo, personalmente e come gruppo, la vicenda dell'etichettatura una pressione dell'Unione Europea nei confronti di tutto ciò che di più storico abbiamo, un accanimento intollerabile verso le nostre produzioni che, per chi crede nei valori della destra, è intollerabile ".

"Si vogliono utilizzare parametri nella valutazione di cibi e alimenti che riteniamo inaccettabili, una sorta di 'favore' a Paesi come Francia e Germania" continua il presidente della sezione finalese del partito che da tempo porta avanti questa lotta non solo a livello locale ma anche nazionale ed europeo.

"Abbiamo voluto portare la riflessione in mezzo alle persone che fanno la fila per acquistare i prodotti dell'entroterra. Pochi di essi sono i finalesi che, nonostante i prezzi più alti rispetto a un supermercato, scelgono prodotti dei nostri agricoltori: questo dovrebbe dirla lunga su come le persone siano costantemente alla ricerca del prodotto genuino, non di formaggi ottenuti col latte in polvere o prodotti di un'agricoltura industriale" conclude Antonio Piccione.