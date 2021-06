Ex Mondomarine a Savona, convocata l'assemblea sindacale. I sindacati: "Risposte dall'azienda sul futuro dei lavoratori"

Il Comitato di Gestione Portuale aveva rilasciato lo scorso 7 maggio a favore di Palumbo Superyachts Savona Srl la concessione, della durata di 20 anni, per il mantenimento e l’uso del complesso industriale per nautica da diporto ex Mondomarine presente nello specchio acqueo antistante la banchina nord-est del bacino portuale di Savona.

Però attualmente i lavoratori aspettano risposte da parte dell'azienda e domani pomeriggio si svolgerà un'assemblea sindacale per fare il punto della situazione.

"Malgrado due richieste di incontro non ci ascoltano, ci hanno detto che non hanno ancora avuto nessuna comunicazione dall'Autorità Portuale sull'assegnazione - spiega Lorenzo Ferraro, segretario Fiom Cgil - Decideremo cosa mettere in campo, ci sono i piani occupazionali e i livelli di investimento, i lavoratori aspettano risposte".

Lo scorso dicembre infatti l'azienda navale cantiere partenopea aveva deciso ad inizio mese di non rinnovare il contratto proprio a 13 lavoratori. Da lì, la preoccupazione dei dipendenti.

"Vogliamo capire come procedere, ci sono lavoratori ancora fuori che devono rientrare secondo un accordo del 2017 - continua il segretario regionale della Uiltrasporti Savona Franco Paparusso - sapere dai dipendenti quali lavorazioni ci sono in corso e quali commesse. Se l'azienda non ci risponde in maniera precisa valuteremo le azioni da intraprendere".

Intanto il cantiere savonese ha creato discussione anche nel mondo politico. Al centro lo stop al consiglio comunale avvenuto lunedì scorso a causa dell’assenza di tutti i consiglieri di maggioranza e del sindaco Ilaria Caprioglio (presente solo il presidente del consiglio Renato Giusto e l'assessore Maria Zunato) mentre era in corso la presentazione da parte del capogruppo di Rete a Sinistra Marco Ravera, della mozione proprio sugli ex cantieri Mondomarine.