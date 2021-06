Zona bianca, al chiuso tavoli da sei persone, la proposta delle regioni condivisa dal governo

In zona bianca, nei ristoranti, nessun limite per chi mangia all’aperto e passare da 4 a 6 persone al tavolo se al chiuso. La proposta avanzata dalle Regioni sembrerebbe essere stata accolta dal Governo.



Per quanto riguarda la restrizione sui tavoli al chiuso, la modifica potrebbe diventare operativa soltanto dal 21 giugno, con la fine del coprifuoco. La richiesta dell’abolizione delle restrizioni sia all’aperto che all’interno dei locali si sarebbe scontrata con il parere contrario del Ministro alla Salute Roberto Speranza.



Alla fine quest’ultimo avrebbe dovuto cedere alle posizioni delle Regioni, delle categorie ma anche al parere espresso da alcuni appartenenti al Governo, come i sottosegretari Costa e Sileri. Il presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga ha chiesto che le stesse restrizioni cadano anche in zona gialla. Ora non resta che aspettare l’ufficialità da parte del Governo.