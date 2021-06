Reflui della discarica nel torrente Segno a Vado, EcoSavona: "Non sussiste alcun rischio di contaminazione"

La fuoriuscita di liquame di colore scuro riversatosi poi nel sottostante rio Mulini e poi nel torrente Segno rilevata da Carabinieri forestali e tecnici Arpal il 23 maggio scorso sarebbe avvenuta "da un tombino presente lungo la condotta fognaria (nella quale recapitano anche i reflui della discarica di Boscaccio) posto in area esterna a quella di competenza EcoSavona, a causa di un’ostruzione naturale in un tratto di condotta posta a valle di tale tombino".

A precisarlo in una nota stampa è la società gestrice dell'area di smaltimento rifiuti, la quale, "informata di quanto accaduto - fanno sapere - si è immediatamente attivata interrompendo la propria immissione di refluii nella fognatura e, in accordo con gli Enti e le Autorità intervenute, realizzando uno sbarramento sull’intersezione del rio Mulini con il torrente Segno, così da permettere al Consorzio Depurazione Acque di prelevare il liquame e convogliarlo in fognatura".

"Inoltre EcoSavona, sempre in accordo con gli Enti, ha poi provveduto ad individuare e riparare il guasto occorso alla condotta fognaria, fare una verifica di funzionalità della stessa condotta prima di riprendere, dal 29 maggio, lo scarico dei suoi reflui, effettuare la pulizia del tratto interessato dallo sversamento del liquame, campionare le acque del rio Mulini, il terreno dopo la pulizia effettuata ed anche le acque sullo sbarramento tra il rio ed il torrente, per attestarne la non contaminazione" aggiungono dalla direzione della discarica, sottolineando che "allo stato, non sussiste alcun rischio di contaminazione".

"Tutte le attività sono state effettuate dalla EcoSavona secondo l’art. 245, co. 2, del D.Lgs 152/2006, in qualità di soggetto interessato, non responsabile dell’accaduto" concludono.