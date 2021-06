Tovo, ancora problemi al fondo stradale sulla Sp4

"Considerato che l’intervento di stamattina non è stato risolutivo, domani interverremo in maniera più strutturale per sanare il dissesto che si è verificato lungo la sede stradale della Sp4. Sarà quindi attivo un cantiere. Seguiranno aggiornamenti". Così Luana Isella, consigliere provinciale delegato alla viabilità, informa sullo stato del fondo stradale sconnesso sulla Sp4 a Tovo San Giacomo, all’altezza dell’incrocio tra via Rembado e via Sauro.