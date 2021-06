La Costa Azzurra ha festeggiato la Repubblica Italiana con le De.Co di Alassio

E' stata un successo l'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza che, nell'ambito del progetto europeo "10 comuni", in occasione della Festa della Repubblica Italiana ha organizzato un pranzo a base di prodotti italiani presso la prestigiosa spiaggia Annex Beach di Cannes, recentemente rinnovata dal famoso interior designer Jacques Garcia.

L'assessorato alle Politiche Scolastiche e al Commercio del Comune di Alassio, che lo scorso anno aveva sottoscritto il protocollo 10 comuni, si è occupato del coordinamento dell'evento e del coinvolgimento di una "pattuglia" dell'Istituto Alberghiero composta da sette studenti - tre di sala e 4 di cucina - e tre insegnanti.

"I ragazzi sono stati impegnati nella preparazione di alcuni prodotti De.Co - commenta lo stesso assessore Macheda, coordinatore dell'iniziativa - che hanno servito a illustri personalità della Costa Azzurra, come il Console italiano a Nizza, Raffaele De Benedictis e l'Ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo e il direttivo e l'Ufficio di Presidenza della Camera di Commercio a Nizza".

In rappresentanza della Città di Alassio erano presenti il vice sindaco e Assessore al Turismo, Angelo Galtieri e il Presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini che hanno avuto modo di presentare Alassio come rinnovata destinazione turistica in virtù delle nuovo piano di rilancio nell'ottica di un turismo esperienziale.

"Anche i ragazzi dell'alberghiero - conclude Macheda - hanno potuto presentare i piatti realizzati, illustrandone gli aspetti nutrizionali, la preparazione e la storia di ricette come la sardine ripiene alla maniera della Fenarina, della tumatetta di Moglio e dell'acciugotto dei pescatori alassini.