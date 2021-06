Verezzi, il fascino irresistibile di piazza Sant'Agostino irrompe in TV: eccola nello spot di una nota compagnia telefonica

"Oltre ad essere un importante vetrina per far conoscere la nostra realtà a tanti potenziali visitatori in Italia, queste produzioni arricchiscono anche il nostro stesso paese portando un bagaglio di esperienze che aiutano a confrontarsi meglio con realtà più ampie rispetto a quelle locali, portandoci ad essere sempre più sicuri che valorizzare le nostre unicità (grotte, teatro, sentieri, mare e De.Co) sia un’ottima strategia per una crescita turistica a lungo termine, ma rispettosa dell’ambiente e del paese stesso" conclude l'esponente dell'amministrazione comunale.