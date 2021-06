Liguria verso il 'bianco': riaprono anche le sale scommesse

Il giorno tanto atteso si sta avvicinando. Dopo che regioni come Sardegna, il Molise e il Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto l'atteso bianco, dopo mesi di rosso, arancione e giallo, il 7 giugno dovrebbe essere la giornata in cui anche la Liguria riceverà dal Ministero della Salute la medesima colorazione.

Un evento che porterà all'eliminazione del coprifuoco nonchè alla riapertura di tutte quelle attività che finora hanno dovuto tenere abbassate le saracinesche come sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

"Continua la discesa dell'incidenza del virus nella nostra Regione - ha sottolineato in questi giorni Giovanni Toti, Governatore della Liguria, all'Ansa -, i numeri sono tutti in diminuzione, delle intensive, dei ricoverati, dei contagiati. I dati della Liguria sono da zona bianca".

Un anticipo su quanto previsto non indifferente perchè altrimenti si parlava del 1° luglio come data di riferimento e invece quasi un mese prima la luce, ma dopo praticamente quasi un anno di chiusura, tornerà ad essere protagonista nei numerosi punti gioco liguri, dove insistono "166 sale scommesse, 6 sale bingo, 102 sale Vlt e 1.958 esercizi con AWP" come ci raccontano i dati tratti dal Libro Blu dei Monopoli del 2019.

E' un ritorno alla vita anche e soprattutto per tanti lavoratori del settore che in questi mesi hanno tremendamente sofferto, dovendo aggrapparsi ai vari aiuti governativi più o meno arrivati, più o meno adeguati.

Ed è assolutamente una bella coincidenza che queste riaperture nella nostra Liguria arrivino pochi giorni prima del via ufficiale agli Europei di calcio, un momento di gioia e spettacolo di cui tanto abbiamo bisogno un po' tutti quanti.

Proprio in questi giorni il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 26 che dovranno difendere il tricolore facendoci dimenticare (lo speriamo tutti) l'ultima, clamorosa assenza dai Mondiali di Russia 2018.