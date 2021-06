Savona, alla biblioteca "Barrili" i "tesori" di Dante Alighieri

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri anche la città di Savona omaggia il Sommo Poeta con una esposizione dei suoi preziosi volumi conservati nella biblioteca Barrili. Presso la pinacoteca civica di Palazzo Gavotti è stata allestita una sala per ospitare il Codice Sansoni e l'incunabolo boninano, due volumi che fanno parte del primo nucleo di doni della Biblioteca Barrili.

“Il Codice Sansoni è stato richiesto in prestito dall'Archivio di Stato di Genova per una mostra che avrà inizio in autunno. Per questo, e per celebrare l'anniversario dantesco, ho pensato di coinvolgere la Biblioteca e la Pinacoteca per allestire questa mostra temporanea. L'esposizione farà conoscere ai cittadini e ai turisti questi tesori che normalmente sono conservati nel Fondo antico della Barrili, dove sono visibili solo con particolari cautele e previa prenotazione” commenta l'assessore alla cultura Doriana Rodino.