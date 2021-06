Albenga, stop alle vaccinazioni a Campolau: troppo caldo, si cerca una nuova sede

Il caldo degli ultimi giorni infatti ha fatto emergere qualche disagio di troppo, con lamentele e persone che hanno rinunciato all’iniezione rimandando l'appuntamento alle prossime settimane. In vista del periodo estivo serve dunque trovare una nuova sede per proseguire senza intoppi la campagna vaccinale.

Si è chiuso ieri con le ultime vaccinazioni il ciclo di somministrazione delle dosi anti-Covid all'hub di Campolau ad Albenga. Nei prossimi giorni si andrà verso un cambio di sede legato sia alle richieste da parte di chi ancora attende la prima dose e di chi invece deve completare il ciclo, ma anche per un discorso di miglior conservazione dei vaccini.

La questione legata all'aumento delle temperature era già stata presa in considerazione dall'amministrazione comunale, con il sindaco Tomatis che proprio la settimana scorsa ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione dopo l'avvento dei primi caldi all'interno della tensostruttura di Vadino. A breve sono attesi ulteriori accertamenti per verificare nuove location: tra queste si è ipotizzato il Palamarco ma anche la bocciofila oppure l'asilo.